لعمامرة يُشدد على دعم ليبيا لإجراء الإنتخابات وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية منها

شدد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، في كلمة له بالجلسة الإفتتاحية لأشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، على ضرورة دعم السلطات الليبية لتنفيذ خارطة طريق الانتخابات في 24 ديسمبر.

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كما أكد الوزير، على ضرورة العمل على سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أقرب وقت.

وأورد الوزير في كلمته الإفتتاحية: “المساعي الحثيثة ما انفكت بلداننا تبذلها للمساهمة في حلحلة الازمة الليبية، ايمانا منا بأهمية الدور الذي ينبغي لدول الجوار الانطلاق به من أجل دعم السلطات الانتقالية الليبية، وإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم. هذا المسار يقتضي مواصلة الجهد لاستكمال توحيد مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق المصالحة الوطنية والعمل على سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من التراب الليبي في أقرب الاجال”.

وذكر الوزير، بأن مجموعة دول جوار ليبيا تبقى معنية بالدرجة الأولى بالتداعيات المباشرة الناجمة عن الأوضاع المضطربة في البلاد. وهو ما أكدته الأحداث المأساوية التي تعرضت لها بلداننا جراء عدم الاستقرار في ليبيا.

وتابع لعمامرة: “وجب علينا التعاطي والتفاعل مع مستجدات ما يحدث في ليبيا عبر رؤية واضحة، خاصة في ظل مخططات بعض القوى الأجنبية الساعية لتعزيز نفوذها في ليبيا وإذا حصل ذلك سيكون على حساب المصالح الاستراتيجية لليبيا وجيرانها”.

وأوضح الوزير، إن هذا الاجتماع يندرج في إطار تفعيل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة الليبية ومخرجات مؤتمر برلين التي نصت على ضرورة تمكين دول الجوار من الاضطلاع بدورها في مساعدة الشعب الليبي للتخلص من الأزمة وهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الشعب الليبي، لتمكينه من الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه ووضع حد لكافة التدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية”.

وأكد لعمامرة، إن هذه المشاورات، ستسمح لهم بصياغة مقترحات عملية لاستشراف الأوضاع ايجابا وسلبا والمساهمة في تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية نهائية للأزمة الليبية التي طال أمدها”.

وفي الختام، جدد لعمامرة، خالص شكره وامتنانه على تلبية الدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع وتنسيق الجهود لتحقيق الهدف الأسمى الذي يحفظ لليبيا أمنها واستقرارها ويدرء كافة التهديدات المحدقة بمنطقتنا.

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