لعمامرة يُعزي في وفاة أسطورة الملاكمة الجزائرية

قدم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة تعازيه الخالصة في وفاة أسطورة الملاكمة الجزائرية “لوصيف حماني”.

لعمامرة نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمسية اليوم الأربعاء جاء فيها.

“رحم الله أسطورة الملاكمة الجزائرية لوصيف حماني الذي قدم إنجازات كبيرة للرياضة الجزائرية ومثلها خير تمثيل بعديد الفعاليات الرياضية بالخارج”.

وأضاف لعمامرة:”كان خير العون القنصلي بوزارة الخارجية مخلصا ومتفانيا في عمله سواء بالإدارة المركزية أو قنصلياتنا بالخارج.أخلص التعازي لأهله وذويه وكل محبيه”.

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