لعمامرة يُعزي في وفاة المجاهد الرمز عثمان بلوزداد

قدّم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم الخميس، تعازيه لعائلة المجاهد الراحل عثمان بلوزداد الذي وافته المنية امس الاربعاء.

وغرّد لعمامرة على تويتر قائلا:”أخلص التعازي لعائلة المغفور له المجاهد الرمز عثمان بلوزداد الذي برحيله تكون الجزائر فقدت أحد أبرز قامات الثورة التحريرية المجيدة ومفجريها.”

وأضاف:”نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلحقه بالصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. إنا لله وإنا لله راجعون.”

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كما قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تعازيه اثر وفاة المجاهد عثمان بلوزداد عشية اليوم.

وجاء نص هذه التعزية عبر وكالة الأنباء الجزائرية، وهذا هو نصها:

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا),

صدق الله العظيم.. التحق مسجى بالمجد والشرف الوطني آخر أولئك المناضلين الثوريين الذين شكلوا الصف الأول للطليعة النوفمبرية الخالدة

من مجموعة الـ 22لمرحوم المجاهد عثمان بلوزداد, رحمة الله عليه”.

كما أضاف الرئيس تبون أنها “لساعة بالغة التأثير, حين وقع نبأ هذا الخطب الأليم في نفوسنا ..

وإذ نودع اليوم أحد رفقاء الرواد من الشهداء الأبطال, من مفجري شعلة نوفمبر الخالدة, نقف بإكبار وتقدير لتضحياتهم الجسيمة, وخصالهم الوطنية العالية,

ونستحضر بإجلال الرصيد النضالي التحرري.

ومسيرة الكفاح المسلح العظيم الذي خاضه الشعب الجزائري, بشجاعة وإقدام, مستلهما من قادة الثورة البواسل أسمى معاني الوفاء والتضحية من أجل الجزائر”.

في هذه اللحظة الأليمة, التي علمت فيها بتأثر بالغ نبأ وفاة المرحوم المجاهد عثمان بلوزداد, أتوجه إلى عائلة الفقيد وإلى رفقائه المجاهدين.