لعمامرة: تصنيع لقاح كورونا ليس للجزائر فقط بل لدول افريقية أخرى

أكدت الجزائر انها تسعي من خلال عملية تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا ليس فقط لتغطية احتياجاتها الخاصة. بل تلبية احتياجات دول افريقية أخرى. وأوضح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة عن دعم الجزائر للجهود الرامية لمكافحة الجائحة.

وخلال مناقشة التقرير المتعلق بالمركز الافريقي لمكافحة الأمراض والوقاية أعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن توجيه جهودنا الرامية لمكافحة الجائحة. مؤكدا ان “عملية تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا ليس فقط لتغطية احتياجاتها الخاصة”. “ولكن أيضا للمساهمة في تلبية احتياجات دول افريقية أخرى.”