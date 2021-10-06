لعمامرة يتباحث مع نظيرة الايطالي لويجي دي مايو

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة جلية عمل مع نظيري الايطالي لويجي دي مايو.نشر لعمامرة تغريدة عبر صفحته عللى التويتر يأكد من خلالها أن جلسة العمل كانت ثرية مع نظيري الايطالي لويجي دي مايو.

وكتب رئيس الدبلوماسية الجزائرية جلسة عمل ثرية مع نظيري الايطالي لويجي دي مايو.واكد لعمامرة ان “عزيمة مشتركة لتجسيد الآفاق الواعدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.وواصل وزير الخارجية انه هناك “توافق الرؤى والتحاليل بشأن ملفات افريقية وأورومتوسطية ذات الاهتمام المشترك.”