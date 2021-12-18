لعمامرة يهنئ المنتخب الوطني بعد التتويج بالمونديال العربي
هنأ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، أمسية اليوم، عناصر المنتخب الوطني بعد تتويجه بكأس العرب أمام المنتخب التونسي
وجاءت هذه التهنئة عبر حسابه الرسمي في تويتر حيث غرد:
“كنتم في الموعد أكثر من رائعين بأدائكم الذكي ومثابرتكم المتواصلة، وكان التتويج من نصيبكم في صورة كأس تضاف لسابقتها لتصنع تتويجا مزدوجا افريقيا-عربيا، يكرس عظمة أمتنا بفضل سواعد أبنائها وتوفيق من الله ويفتح آفاقا واعدة لما ينتظر شبابنا من منافسات عالية المستوى نحو مزيد من التألق”
هذا وتوّج أمسية اليوم السبت، المنتخب الجزائري المحلي، بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.
وسجل أهداف المباراة اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ9 من الوقت الإضافي الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
كما أضاف براهيمي الهدف الثاني في الدقيقة 125 من عمر المواجهة التي امتدت الى الأوقات الإضافية.