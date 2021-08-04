لعمامرة يتباحث مع نظيره المصري مستجدات الأوضاع في المنطقة

تباحث اليوم الأربعاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة مع نظيره المصري سامح شكري مستجدات الأوضاع في المنطقة. وإستعرض الطرفان سبل تعزيز مساهمة دول الجوار في مرافقة الأشقاء الليبيين لتجسيد التسوية السياسية المنشودة.

وتدخل هذه المباحاثات في إطار المشاورات الايجابية التي أجراها لعمامرة خلال زيارته الأخيرة لمصر.

ونشر الوزير تغريدة عبر صفحته على التويتر هذا مصمونها:

“تبعا للمشاورات الايجابية التي جمعتنا خلال زيارتي الأخيرة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، تواصلت اليوم مع زميلي وأخي سامح شكري. لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة واستعراض سبل تعزيز مساهمة دول الجوار في مرافقة الأشقاء الليبيين لتجسيد التسوية السياسية المنشودة.”