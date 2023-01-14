لعمامرة يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح”

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم السبت، أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح”. ورئيس المجلس الأعلى الفلسطيني للشباب والرياضة، جبريل الرجوب. اللقاء جرى بمقر الوزارة حسب بيان الوزارة.

وعقب اللقاء أشاد جبريل الرجوب بمبادرة رئيس الجمهورية التي “سعت إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. وهي شرط لإقامة الدولة الفلسطينية”. وشدد على تمسك حركة “فتح” بهذه المبادرة و العمل على اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

وذكر جبريل الرجوب أن الشعب الفلسطيني يخوض مواجهة على مدار الساعة في وجه “الاحتلال الفاشي العنصري. الذي يستهدفنا في فلسطين أرضا وشعبا وتاريخا ومقدسات”. لافتا إلى صمود وإصرار الفلسطينيين على أن “الدولة المستقلة كاملة السيادة, حسب قرارات الشرعية الدولية, والقدس عاصمتها هي عنصر ثابت الوجود في معادلة الصراع, ولا حل ولا سلام ولا أمن ولا استقرار بدون ذلك”.

وحضر أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح”بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تحتضنها الجزائر, وتقام بملعب نيلسون مانديلا, ببراقي (الجزائر العاصمة). وبالمناسبة شكر المتحدث الرئيس تبون، الذي “حثنا على جعل الرياضة وسيلة نضالية أسوة بفريق جبهة التحرير الوطني”، واعرب عن استعداد الجزائر لاستقبال أي تظاهرات رياضية للفرق الفلسطينية وذلك دعما للقضية الفلسطينية.