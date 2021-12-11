لعمامرة يهنئ الخضر بعد فوزهم على المغرب

هنأ رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الخضر بعد فوزهم على المغرب وتأهلهم للدور نصف النهائي من كأس العرب. ونشر لعمامرة عبر حسابه على التويتر تهنئة للمنتخب الوطني

وكتب رئيس الدبلوماسية الجزائرية “ألف مبروك للفريق الوطني على فوزه الجميل وتأهله المستحق الليلة.”

وأضاف لعمامرة بفخره بالخضر قائلا: “جد فخور بشبابنا، أدائهم المتميز وروحهم الرياضية العالية. مزيدا من التوفيق لبقية المشوار إن شاء الله!”