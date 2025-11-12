لعنة الإصابات تطال زيدان وبيتكوفيتش يستنجد ببوحلفاية لتعويضه

تواصل لعنة الإصابات، ضرب تعداد المنتخب الوطني، حيث التحق حارس مرمى الخضر، لوكا زيدان، بقائمة اللاعبين الذين سيغيبون عن مواجهتي زيمبابوي والسعودية.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بياناً، أكد من خلاله، غياب حارس المرمى لوكا زيدان، عن الوديتين المقبلتين للخضر ضد زيمبابوي والسعودية.

كما أوضحت “الفاف”، بأن حارس مرمى الخضر، يعاني من إصابة في العضلة الضامة، ما جعل الطاقم الفني للمنتخب الوطني يسمح له بمغادرة التربص.

وقرّر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الاستنجاد بخدمات حاسر مرمى شباب قسنطينة، زكرياء بوحلفاية، من أجل تعويض غياب لوكا زيدان.

يذكر أن تعداد المتخب الوطني، وقبل المباراتين التحضيريتين ضد كل من زيمبابوي والسعودية، سجل أربع إصابات ضمن تعداده، ويتعلق الأمر بكل من لوكا زيدان، محمد أمين توقاي، فارس شايبي ورامي بن سبعيني.