لعنة الإصابات تعاود عطال من جديد

تلقى الدولي الجزائري يوسف عطال، ضربة قوية اليوم الأحد، خلال مشاركته في مباراة ناديه نيس، أمام الضيف ليل.

وبعد غيابه لعدة جولات بداعي الإصابة، سجل عطال عودته للمنافسة في هذه المباراة، أين شارك بديلا انطلاقا من الدقيقة الـ77.

كما كانت هذه العودة غير موفقة تماما بالنسبة للدولي الجزائري، كونه غادر أرضية الميدان في الدقيقة الـ91 متأثرا بإصابة جديدة.

يذكر أن الدولي الجزائري الآخر هشام بوداوي، شارك أساسيا في هذه المباراة، التي عاد فيها الفوز لناديه نيس بنتيجة هدف دون رد.