لعنة الإصابات تُعود لمُطاردة “محرز الجديد”!

تعرض الدولي الجزائري، فريد بولاية، لإصابة جديدة، أجبرته على مُغادرة المواجهة التي جمعت بين ناديه “ميتز” و”أوكسير”، سهرة أمس الإثنين.

وأجبر “محرز الجديد” مثلما يُلقب، على الخروج بداية من الدقيقة الـ63 من اللقاء، بسبب إلتواء على مُستوى كاحل قدمه اليُسرى.

وسيخضع الجناح الطائر لفحوصات طبية في الساعات القادمة، للتعرف على درجة خطورة المُشكل الذي يعاني منه، ومُدة غيابه عن المُنافسة.

وجاءت إصابة “بولاية” في وقت غير مُناسب، وهو العائد للواجهة بقوة، والمُرشح لإسترجاع مكانته مع المنتخب الوطني، قبل مواجهة “الطوغو”.