لعنة الإصابات تُلاحق بلومي !

تلقى الدولي الجزائري، ولاعب نادي هال سيتي، محمد بلومي، ضربة موجعة، بعد تعرضه لإصابة جديدة على مستوى العضلات الخلفية للفخذ.

خلال المباراة الأخيرة، التي سجل فيها هدفًا أمام شيفيلد وينزداي.

وحسب ما كشفه الصحفي البريطاني، مايك وايت، فإن الإصابة ستُبعد ابن ودينة معسكر عن المنافسة لمدة تُقدّر بـ ثلاثة أشهر كاملة.

ما يعني غيابه عن عدد معتبر من المباريات خلال الفترة المقبلة. وتُعد هذه الانتكاسة ضربة قاسية لبلومي، الذي كان قد عاد مؤخرًا إلى أجواء المنافسة وبدأ يستعيد نسق المباريات تدريجيًا.

وتعقدت وضعية اللاعب صاحب 23 عامًا منذ انتقاله إلى النادي الإنجليزي صيف 2024، حيث لم يسلم من شبح الإصابات المتكررة.

البداية كانت بإصابته بتمزق في الرباط الصليبي خلال شهر نوفمبر من العام ذاته، وهو ما أبعده طويلًا عن المنافسة إلى غاية انطلاق الموسم الحالي.

ورغم عودته إلى أجواء المباريات، سرعان ما تعرّض إلى انتكاسة جديدة في سبتمبر الماضي، قبل أن يستعيد جاهزيته تدريجيًا، غير أن الإصابة الأخيرة أعادت خلط الأوراق من جديد وعمّقت معاناته مع الغيابات.