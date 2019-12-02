لعنة الإصابة تلاحق أوناس وتبعده عن الميادين لأسبوعين

تعرض الدولي الجزائري آدم أوناس، لإصابة جديدة، خلال مشاركته في الفوز الأخير الذي حققه فريقه نيس، أمام نادي أنجي، بنتيجة 3-1.

وكشف موقع “nicematin”، أن آدم أوناس، شعر بآلام خلال قيامه بالإحماءات التي سبقت مواجهة أنجي، ورغم ذلك شارك في المباراة.

وفي الدقيقة الـ64، غادر الدولي الجزائري، أرضية الملعب، تاركا مكانه لمواطنه، هشام بوداوي، لعدم تمكنه من مواصلة اللقاء بسب الألم.

وأوضح ذات المصدر، أن أوناس، يشتكي من إصابة على مستوى الفخذ، والتي ستبعده عن الميادين لمدة 15 يوما على الأقل.

يذكر أن آدم أوناس، عاد مؤخرا من إصابة على مستوى الركبة، والتي أبعدته عن الميادين لمدة شهر، قبل أن يتعرض لهذه الإصاب الجديدة.