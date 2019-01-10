لعنة الفراعنة تطارد الخضر قبل نهائيات كان 2019 !

سيخوض المنتخب الوطني نهائيات كاس أمم إفريقيا 2019 بالأراضي المصرية شهر جوان الجاري، بعدما سحب شرف تنظيم الدورة من الكاميرون بسبب تأخر في تسليم المنشآت الرياضية.

وسيواجه المنتخب الوطني لعنة الأراضي المصرية خلال هذه الدورة، بما أن المنتخب الوطني لم يسبق له وأن فاز بأرض الفراعنة خلال كل المباريات التي خاضها هناك.

ونظمت مصر 4 منافسات إفريقية سنوات 1959، 1974، 1986 و2006، غاب المنتخب الوطني خلال ثلاث دوات، فيما شارك في دورة 1986 فقط.

وظهر المنتخب الوطني بوجه شاحب خلال دورة 1986، بعدما خرج في الدور الأول من المنافسة في مجموعة ضمت كل من المغرب، زامبيا والكاميرون، وسجل المنتخب الوطني نتائجة مخيبة للآمال بتعادلين سلبيين أمام كل من المغرب ، وزامبيا، وخسارة أمام الكاميروم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كما لم يسبق للمنتخب الوطني وأن فاز أمام المنتتخب المصري على أرض الفراعنة في كل المباريات التي خاضها هناك.