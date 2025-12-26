لعوافي: “أتمنى أن يواصل الأنصار دعمنا لتحقيق المزيد من النتائج الايجابية”

أرجع لاعب شباب بلوزداد، يوسف لعوافي، الفضل في فوزهم أمس الخميس، ضد وفاق سطيف، بثلاثية مقابل هدف واحد، للدعم الكبير الذي تلقوه من أنصار الفريق.

وصرح لعوافي، عقب فوزهم أمام وفاق سطيف: “أنصار شباب بلوزداد، معروفين بدعم المتواصل للفريق”.

كما أضاف: “أتمنى أن يتواصل دعم الأنصار لنا في قادم المباريات، من أجل مساعدتنا في تحقيق المزيد من النتائج الايجابية”.

وتابع يوسف لعوافي: “على أنصار شباب بلوزداد، التحلي بالصبر، في كرة القدم هناك فوز، وهزيمة، ونحن نسعى جاهدين لمواصلة اسعادهم في قادم المواعيد”.