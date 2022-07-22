لعوافي: “أطمح في الالتحاق بالمنتخب الوطني الأول”

كشف لاعب شباب بلوزداد، يوسف لعوافي، عن أهدافه المستقبلية، مبديا أمله في نيل فرصة مع المنتخب الوطني الأول.

وصرح لعوافي، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “أعمل بجهد على أمل الالتحاق بالمنتخب الوطني الأول”.

كما أضاف لاعب الشباب: “يجب التحلي بالثقة في النفس، ومواصلة العمل باجتهاد من أجل نيل هذه الفرصة”.

يذكر أن يوسف لعوافي، يتواجد حاليا رفقة تعداد شباب بلوزداد بتونس، لاستكمال تحضيراتهم الصيفية تحسبا للموسم الكروي الجديد.