لعوافي :” أعرف ملعب عنابة جيّدا وسنقدّم كرة جميلة أمام المريخ”

أبدى مدافع شباب بلوزداد يوسف لعوافي استعداده لقيادة رفقائه للإطاحة بالضيف المريخ السوداني في منافسة رابطة الأبطال.

وقال يوسف لعوافي في تصريح له للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد اليوم “الأجواء جيدة و التدريبات تجري على ما يرام. أطلب منهم الوقوف معنا من اجل الإطاحة بالمريخ السوداني”

كما أضاف لعوافي “نعرف ملعب عنابة سيساعدنا جيّدا، إن شاء الله نقدم مستوانا المعهود، كما نسعى للتأكيد على أدائنا الجيد الذي عودنا به الجميع”

وختم مدافع حامل لقب الموسم الماضي”نعمل للتأهل إلى الدور ربع النهائي”.

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