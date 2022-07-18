لعوافي: “جئت إلى شباب بلوزداد للتتويج بالألقاب”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى اللاعب يوسف لعوافي، سعادته بالانضمام لشباب بلوزداد هذا الصيف، كما كشف عن أهدافه المستقبلية مع الفريق.
وصرح لعوافي، للصفحة الرسمية للشباب على “فايس بوك”: “شرف لي الالتحاق بفريق كبير وعريق مثل شباب بلوزداد”.
كما أضاف: “المفاوضات كانت جد سهلة وسريعة، انتهت بتوقيعي على العقد مع الفريق وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع، واسعاد الجماهير”.
وأردف: “منذ تولي شركة مدار إدارة الفريق، شباب بلوزداد توج بثلاثة ألقاب على التوالي، وشرف الكرة الجزائرية في افريقيا”.
وأضاف: “هدفي هو الذهاب بعيدا في رابطة الأبطال مع الشباب، والتتويج في الموسم الجديد بألقاب أخرى”.
وتابع يوسف لعوافي: “أعرف عدة لاعبين في الشباب، بالإضافة للمدرب الكوكي الذي سبق لي العمل معه في وفاق سطيف، والمنافسة لا تخيفني”.
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