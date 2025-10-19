لعوافي: “جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حافيا كوناكري”

أكد لاعب شباب بلوزداد، يوسف لعوافي، جاهزيته وزملائه، لمواجهة مضيفهم فريق حافيا كوناكري، وتحقيق نتيجة إيجابية.

وصرّح لعوافي، للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد: “منافسة كأس الكونفيدرالية لا تعترف بفريق صغير أو كبير، سنواجه فريق حافيا كوناكري، المعروف في القارة السمراء”.

كما أضاف: “نحن في أتم الجاهزية، لتقديم مباراة في المستوى، وتحقيق نتيجة ايجابية، تسمح لنا بخوض لقاء العودة في الجزائر بكل أريحية”.

وتابع يوسف لعوافي: “أقول لأنصار شباب بلوزداد، بأننا نملك فريقا جيدا، يطبق كرة جميلة، وسنعمل على اسعادهم، ومقاسمتهم فرحة التأهل في لقاء العودة بملعب براقي”.

يذكر أن المباراة التي ستجمع فريق شباب بلوزداد، بمضيفه نادي حافيا كوناكري، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفيدرالية، مقررة أمسية اليوم الأحد، انطلاقا من الساعة الرابعة مساءً.