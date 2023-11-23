لعوافي: “جاهزون لمواجهة يونغ أفريكانز ونسعى لدخول دور المجموعات بقوة”

أكد لاعب شباب بلوزداد، يوسف لعوافي. جاهزيته وبقية زملائه. لمواجهة فريق يونغ أفريكانز التنزاني. وعزمه على تحقيق بداية قوية في دور المجموعات لرابطة الأبطال.

وصرح لعوافي، للتلفزيون العمومي الجزائري: “حضرنا كما ينبغي لمواجهة فريق يونغ أفريكانز، الذي خسر النهائي كأس الكاف أمام اتحاد العاصمة”.

كما أضاف مهاجم النادي البلوزدادي: “هذه اول مباراة لنا في دور المجموعات، ونسعى لدخول هذا الدور بقوة”.

يذكر أن شباب بلوزداد، يواجه فريق يونغ أفريكانز التنزاني، غدا الجمعة، بملعب “5 جويلية”، برسم الجول الاولى من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.