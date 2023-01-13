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لعوافي: لعبنا جيدا في المباراة الأولى والمهم الضفر بثلاث نقاط والعلامة الكاملة للجمهور

بقلم النهار أونلاين
لعوافي: لعبنا جيدا في المباراة الأولى والمهم الضفر بثلاث نقاط والعلامة الكاملة للجمهور
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