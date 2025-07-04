لعوافي: “نهائي الكأس سيكون صعبا على الفريقين ونتمنى التتويج باللقب”

اعترف لاعب شباب بلوزداد، يوسف لعوافي، بصعوبة المباراة التي ستجمعهم غدا السبت، باتحاد العاصمة، برسم نهائي كأس الجزائر، مبديا أمله في أن يكون التتويج من نصيبهم.

وصرح لعوافي، للإذاعة الوطنية: “نهائي كأس الجمهورية، سيكون صعبا، سواء بالنسبة لفريقنا شباب بلوزداد، أو اتحاد العاصمة”.

كما أضاف: “رغم أن اتحاد العاصمة لم يكن في المستوى في بطولة المسوم المنقضي، إلا أن نهائي الكأس شيء آخر”.

وأردف لاعب الشباب: “نعرف نقاط قوة، وضغف منافسنا اتحاد العاصمة، وعلينا استغلال كل الفرص للفوز بهذا النهائي”.

وتابع يوسف لعوافي: “نتمنى أن نكون جاهزين يوم النهائي، بدنبا، وذهيا، حتى نتمكن من الفوز بالمباراة والتتويج بالكأس”.