لعوافي يطمئن أنصار شباب بلوزداد برسالة مؤثرة بعد إصابته

وجّه لاعب شباب بلوزداد، يوسف لعوافي، رسالة طمأن فيها جماهير فريقه وكل متابعيه، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال الداربي العاصمي أمام مولودية الجزائر، أمس الأربعاء.

وأكد لعوافي، في رسالة نشرها على حسابه الرسمي على “إنستغرام”، أنه تأثر كثيرًا بحجم الدعم الذي وصله من الجماهير وزملائه، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن من الرد على الجميع بشكل فردي، فاختار توجيه شكر جماعي من القلب لكل من سانده في هذه الفترة الصعبة.

وأوضح مدافع شباب بلوزداد أنه شعر ببعض الأعراض بعد الإصابة، غير أنه يخضع حاليًا لفحوص طبية دقيقة، معربًا عن أمله في أن تكون النتائج مطمئنة.

وأكد لعوافي أن مثل هذه اللحظات الصعبة تبقى جزءًا من عالم كرة القدم، وأن تركيزه منصب حاليًا على التعافي الكامل والعودة في أقرب وقت ممكن إلى الميادين، من أجل الدفاع عن ألوان فريقه كما ينبغي.

وختم اللاعب رسالته بتجديد شكره لكل من وقف إلى جانبه، مؤكدًا أن دعم الجماهير يصنع الفارق ويمنحه قوة إضافية لتجاوز هذه المرحلة.