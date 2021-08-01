لعوافي يلتحق بالدوري التونسي من بوابة النجم الساحلي

رسم اللاعب يوسف لعوافي انتقاله إلى الدوري التونسي، هذا الصيف، بعد امضائه على عقد مع نادي النجم الساحلي.

وأمضى لعوافي، على عقد يربطه بالساحلي التونسي، لموسمين، في صفقة انتقال حر، بعد مغادرته لوفاق سطيف.

واختار النادي التونسي خدمات الظهير الأيسر السابق لوفاق سطيف، من أجل تعويض رحيل لاعبه مرتضى بن وناس.

وبهذا رفع يوسف لعوافي، عدد الجزائريين الناشطين في نادي النجم الساحلي إلى 6 لاعبين، بعد كل من زردوم، بوخنشوش، مزيان، بن عياد، وبوتمان.