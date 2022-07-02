لعوافي يلجأ للفيفا ضد فريقه النجم الساحلي لهذا السبب

قرّر لاعب المنتخب الوطني، والظهير الأيسر لنادي النجم الساحلي، يوسف لعوافي، إنهاء مسيرته مع الفريق التونسي.

وكشف أمس الجمعة، موقع إذاعة “موزاييك أف ام” التونسي، في حصة “سبور إكسبريس” عن قرار لاعب الخضر بإنهاء مسيرته مع النجم الساحلي بسبب مستحقاته العالقة.

كما أضاف المصدر، أن لاعب الوفاق السابق لعوافي، قرر اللجوء للفيفا لفسخ عقده مع الفريق من طرف واحد لاسترجاع مستحقاته العالقة والمقدرة بـ8 أشهر.