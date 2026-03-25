لعوافي يتعرض لإصابة قوية في داربي بلوزداد والمولودية

تعرض مدافع شباب بلوزداد، يوسف لعوافي، لإصابة قوية خلال مواجهة الداربي أمام فريق مولودية الجزائر، في مباراة مؤجلة عن الجولة الـ16 من الرابطة المحترفة، والتي احتضنها ملعب نيلسون مانديلا.

وجاءت الإصابة إثر اصطدام قوي داخل منطقة الجزاء بين حارس مرمى “السياربي”، فريد شعال، وزميله يوسف لعوافي، ما أدى إلى سقوط هذا الأخير أرضا متأثرا بشكل كبير، وسط حالة من القلق لدى لاعبي الفريقين.

وتدخل الطاقم الطبي لشباب بلوزداد بشكل عاجل لإسعاف اللاعب، كما ساهم الطاقم الطبي لمولودية الجزائر في تقديم المساعدة نظرا لقربه من موقع سقوط اللاعب، في لقطة تعكس الروح الرياضية بين الفريقين.

ولم تتضح بعد مدى خطورة الإصابة بشكل دقيق، في انتظار الفحوص الطبية التي سيخضع لها اللاعب.