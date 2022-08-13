لعيدوني: “هدفنا اهداء ذهبية الألعاب الإسلامية للشعب الجزائري”

أبدى قائد المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، نعيم لعيدوني، عزمه رفقة زملائه، على اهداء الشعب الجزائري ذهبية الألعاب الإسلامية.

وصرح لعيدوني، عقب تأهلهم للنصف نهائي: “تعادلنا أمام تركيا، وضمنا التأهل للدور النصف نهائي أين سنواجه السعودية”.

كما أضاف: “ليس لدينا الكثير من الوقت لتحضير مباراة النصف النهائي، لكن كل المجموعة تعمل بجدية كبيرة رفقة الطاقم الفني”.

وتابع نعيم العيدوني: “لدينا مجموعة جيدة، وهدفنا احراز الميدالية الذهبية في هذه الألعاب واهدائها للشعب الجزائري”.