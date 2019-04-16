لغديري : “ليس مستبعدا أن أترشح رسميا لرئاسيات 4 جويلية”

قال اللواء المتقاعد علي لغديري، إنه ليس من المستبعد أن يترشح رسميا لرئاسيات 4 جويلية.

وأضاف لغديري خلال نزوله ضيفا بمنتدى الحوار، انه لحد الساعة ليس متمسكا بترشحه، وأن ملفه متواجد في المجلس الدستوري، في انتضار قبوله او الرفض.

واشار لغديري أنه أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، عندما كان النظام في أوج قوته، متحديا بذلك الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، مرتكزا على الدعم الشعبي له.

وقال لغديري : “للأسف أول حاجة نفكر فيها في الانتخابات هي التزوير “.

كما كشف لغديري انه كانت هناك تعليمات من طرف وزارة الداخلية للاميار حتى لايتم توقيع استماراته ، مؤكدا انه لايدافع عن الوزير الاول نور الدين بدوي ، على بن صالح ولا بدوي ولا بلعيز.

كما قال اللواء المتقاعد ، :انه ولا مرة هاجمت المؤسسات لانها ليست ملك لأحد انا نهاجم وننتقد الأشخاص المؤسسة ماليها الشعب”.