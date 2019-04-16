لغديري : “منيش نحوس على منصب ولاكرسي ولُوكان حبيت نولي ملياردير راني وليت أنا وولادي”

قال اللواء المتقاعد علي لغديري،:” إنّه لايبحث عن منصب أو كرسي، وأنه مارس المسؤولية من قبل و ليس متعطشا للدولة”.

وأضاف لغديري بفوروم الحوار اليوم الثلاثاء ، : “لكان حبيت نولي ملياردير، لوكان راني وليت ملياردير انا ولادي، انا لوكان يحبسوا عليا دراهم التقاعد ربي يعلم بحالي وانا نسكن في بارطما”.

وفي شأن آخر ، فنّد لغديري ماتم تداوله الصحافة الالكترونية الفرنسية حول لقاء له مع المخابرات الأمريكية بباريس،

مشيرا انه اتصل بالجهة التي نشرت الخبر وقال لها اتحداك ان تثبت هذا الخبر.

وتابع بالقول في شأن الانتخابات الرئاسية :” أنا مواطن جزائري، من أين لي بالمال لأدخل الرئاسيات، كاين مواطنين كانوا يجوا للمناوبة تاعي ويتكرموا، وانا لا أحسب كل رجال مال “خماج” ، ابدا كاين رجال مال شرفاء”