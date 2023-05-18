لـ3 سنوات.. العمل بنظام التعاقد لحاملي الماجستير والدكتوراه بداية من الموسم القادم

من المنتظر أن يتم العمل بنظام التعاقد لحاملي الماجستير والدكتوراه بداية من الموسم الجامعي القادم 2023/2024.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار اون لاين” فأنه سيتم فتح التوظيف بعد شهر أو شهرين من الآن. بأعداد مضاعفة مقارنة بالسنوات الماضية على أن يتم توظيف حوالي 90 بالمائة .

أما البقية الذين لم يتمكنوا من التوظيف هذا العام ،سيتم في كل جامعة عملية إحصاء. من أجل فتح التعاقد لهم بعقد يمتد لثلاث سنوات قابل للتجديد وبراتب يقارب راتب أستاذ مساعد. كما ان المتعاقدين سيقومون بتدريس 12 ساعة أسبوعيا ويمكنهم التأطير أيضا.

وكان مدير التعليم و التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوقزاطة قد أكد أن القطاع خصص أكثر من 05 ألاف منصب عمل لفائدة حملة شهاد الماجيستر والدكتوراه بما يتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية خلال مخرجات الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء و القاضية بتوظيف حملة شهادة الماجيستير و الدكتوراه من فئة الأساتذة الجامعيين المساعدين والباحثين و كذا فئة الباحثين الإستشفائيين.

وأوضح بوقزاطة للاذاعة الوطنية أن المنصة الالكترونية للوزارة استقبلت لحد الآن 07 ألاف طلب للراغبين في التوظيف من مختلف الفئات، وأشار الى أن هذه الاجراءات -التي لقيت ترحيبا شديدا من الجامعيين- تدخل في سياق تجسيد البند ال41 من التزامات رئيس الجمهورية و المتعلق بتحويل الجامعة إلى قاطرة حقيقية للمجتمع.