لفائدة الأساتذة والمعلمين.. اتصالات الجزائر تطلق عرضا ترويجيا

أطلقت، اتصالات الجزائر عرض ترويجي جديد لمنصة التحاضر المرئي عن بعد “ZOOM”، وهذا ابتداء من اليوم الاثنين.

كما أشار بيان المؤسسة، إلى أن العرض صالح لـ30 يوما، وموجه خصيصا للمعلمين والأساتذة. الذين يتسنى لهم اكتتاب سنوي بسعر 25000 دينار/السنة فقط بدلا من 31000 دينار/السنة.

في حين، دعت، اتصالات الجزائر، الراغبين في الاستفادة من هذا العرض، إلى التقرب من وكالتها التجارية مرفقين بوثيقة إثبات المهنة.