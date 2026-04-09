لفائدة الطلبة الدوليين.. إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عن بعد

بقلم أسماء
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  كمال بداري، اليوم الخميس، بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن سيدي عبد الله. على إطلاق خدمة الدفع عن بعد لفائدة الطلبة الدوليين ضمن مشروع  أدرس بالجزائر.

وحضر مراسم إطلاق الخدمة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية سيدي عبد الله. وممثل الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، والطلبة الدوليين المسجلين بالمؤسسات الجامعية الجزائرية في السنة الأولى من تنفيذ برنامج  أدرس بالجزائر، من 48 جنسية مختلفة.
و يمكن لأي طالب دولي بنقرة واحدة وبثواني أن يسدد رسوم ملفه وتسجيله بكل أمان وشفافية.
 وتعد هذه العملية لبنة أخرى في مسار رقمنة وعصرنة الجامعة الجزائرية.

