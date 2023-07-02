لفائدة العائلات المعوزة.. الهلال الأحمر الجزائري يطلق بطاقة “مستفيد” للسحب الشهري

تتجهز اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري بجيجل، لإطلاق البطاقة الإلكترونية “مستفيد” في إطار عصرنة ورقمنة إدارتها.

ومن المقرر أن تشرع اللجان المحلية المنتشرة عبر بلديات ولاية جيجل في إحصاء العائلات الممعوزة وضعيفة الدخل. إنطلاقا من هذا الأسبوع، حسب ما أفاد به بيان للهلال الأحمر الجزائري.

وأوضح المصدر أن البطاقة الإلكترونية “مستفيد” التي ستستفيد منها هذه العائلات تسمح لها بسحب شهري. من مخازن الهلال في عدة مجالات وهي: مواد غدائية، صيدلية الهلال، تحاليل طبية (مع مخابر متعاقدين معها)، اقتناء ملابس. بالإضافة إلى دروس دعم مجانية للمتمدرسين، دورات تكوين مهني مجانية (في مجال الخياطة؛ الحلاقة؛ حلويات وتكوينات مختلفة).

كما أوضح البيان أن هذه البطاقة تسمح باستغلال مزايا أخرى توضع لاحقا حسب احتياجات العائلات.

وفي ختام البيان دعت اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري بجيجل إلى مساعدة المكلفين بالنشاط الاجتماعي المنتميين اللجان المحلية المنتشرة ببلديات الولاية لتسهيل مهمتهم لعمل قاعدة معطيات تسهل مهمة احصائهم قصد التكفل بهم.

كما نوهت أت التسجيلات ستكون في المكتبة البلدية شارع عبد الحميد بن باديس بلدية جيجل. ووضعت رقم الهاتف التالي تحت تصرف المواطنين 034.47.39.00.