لفتة إنسانية من وزير العمل.. تجهيز الطفلة “رزقة” بأعضاء اصطناعية حديثة

قام الديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها، اليوم الأربعاء، التابع لوزارة العمل بتجهيز الطفلة رزقة رحمون بأعضاء اصطناعية حديثة تلائم سنها وجسمها. ويأتي هذا على إثر قرار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، التكفل بحالة الطفلة رزقة بعد بث وسائل الإعلام نهاية شهر أكتوبر لقصة معاناتها من الإعاقة.

وحظيت الطفلة رزقة رفقة والدها عشية إحياء اليوم العالمي للأشخاص المعاقين المصادف للثالث ديسمبر من كل سنة، باستقبال من طرف وزير العمل، حيث تمنى لها التوفيق والنجاح في حياتها الدراسية وأن تتمكن بعون الله وتوفيقه من تحقيق حلمها البريء.