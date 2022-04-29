لفتة تضامنية من الرئيس تبون.. إقامة إفطار جماعي لأول مرة لفائدة الطلبة الجزائريين بمسجد باريس
في لفتة تضامنية من قبل رئيس الجمهورية ولأول مرة، أقيم اليوم الجمعة، إفطار جماعي بمسجد باريس لفائدة الطلبة من أفراد الجالية الجزائرية بفرنسا.
وتدخل هذه المبادرة في إطار الحرص والإهتمام الدائم لرئيس الجمهورية بأبناء جاليتنا بالخارج لترسيخ قيم التوصل والتماسك مع الوطن الأم.
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رئيس الجمهورية يعفو عن 1076 محبوسا
وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، مرسوما رئاسيا يقضي بالعفو لفائدة 1076 محبوسا محكوم عليهم نهائيا.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد جاء هذا القرار، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وطبقا للدستور ولاسيما المادة 91 الفقرتين 7 و8.
وكان رئيس الجمهورية قد أوصى باتخاذ تدابير رحمة تمس 70 متهما في قضايا تتعلق بالإخلال بالنظام العام.
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر
كما تلقى، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجمعة الفارط، مكالمة هاتفية من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وحسب بيان للرئاسة فلقد قدم امير دولة قطر تهانيه بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. أين تمنى للرئيس تبون وللشعب الجزائري، مزيدا من الارتقاء والهناء.
من جانبه قدم الرئيس عبد المجيد تبون شكره لأمير قطر، راجيا له، وللشعب القطري الشقيق، دوام الاستقرار والرخاء.
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كما هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ليلة الجمعة، الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك ان اعلنت لجنة الاهلة تعلن غدا السبت اول ايام شهر رمضان في الجزائر.
وبالمناسبة وجه الرئيس تبون خطابا للأمة دعا فيه الجزائريين لإغتنام الشهر الفضيل لتقوية أواصر الأخوة والتضامن فيما بينهم.
كما حث الرئيس تبون التجار بهذه المناسبة إلى عدم الإنسياق للربح السهل وأن يكونوا رحماء بالمواطنين. بالإضافة إلى الإبتعاد عن الإستهلاك المفرط وسوء التبذير.