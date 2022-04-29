لفتة تضامنية من الرئيس تبون.. إقامة إفطار جماعي لأول مرة لفائدة الطلبة الجزائريين بمسجد باريس

في لفتة تضامنية من قبل رئيس الجمهورية ولأول مرة، أقيم اليوم الجمعة، إفطار جماعي بمسجد باريس لفائدة الطلبة من أفراد الجالية الجزائرية بفرنسا.

وتدخل هذه المبادرة في إطار الحرص والإهتمام الدائم لرئيس الجمهورية بأبناء جاليتنا بالخارج لترسيخ قيم التوصل والتماسك مع الوطن الأم.

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