لفتوا الأنظار.. هذا ما قام به محرز وثلاثي الخضر بعد نهاية التدريبات

لفت قائد الخضر، رياض محرز، رفقة كل من يوسف بلايلي، بغداد بونجاح ورامي بن سبعيني، بلفت الأنظار في مركز سيدي موسى لتحضيرات المنتخبات الوطنية، سهرة يوم أمس الجمعة، وذلك بعد نهاية الحصة التدريبية التي أجراها مُحاربو الصحراء تحت إشراف جمال بلماضي.

وقام نجم السيتي وزملاؤه الثلاثة، ورغم نهاية الحصة التدريبية، بالبقاء فوق أرضية الميدان، من أجل لعب “كرة التنس” فيما بينهم لوقت طويل من الزمن، مؤكدين بأنهم يعشقون الكرة حتى بعيدا عن إلزاماتهم كلاعبين مُحترفين، ولا يملون من مُداعبتها بشكل مُستمر.

وكان الجناح الطائر، قد أكد في آخر تصريحاته، بأنه متعلق بالكرة، ويريد دائما اللعب بها، وبأن المال والنجومية لا يمثلان أولوية بالنسبة له، وهو نفس النهج الذي يسير عليه زملاؤه.

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