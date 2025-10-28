لقاءات الجولة الـ 10 ما بين الـ 1 والـ 3 نوفمبر

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، أيام الـ 1 والـ 2 والـ 3 من شهر نوفمبر الداخل، موعدا لإقامة لقاءات الجولة الـ 10 من بطولة الموسم الجاري 2025-2026.

وستنطلق لقاءات الجولة السبت القادم الـ 1 من شهر نوفمبر. بلقاءين الأول بين أولمبيك أقبو والضيف مستقبل الرويسات، بملعب “الوحدة المغاربية” ببجاية. بينما سيلعب الثاني بأرضية ملعب “ميلود هدفي” بوهران بين المولودية المحلية، وشباب قسنطينة انطلاقا من الساعة 18:00.

وفي اليوم الموالي، تم برمجة 3 لقاءات يتقدمها الصدام القوي بين اتحاد العاصمة وأولمبي الشلف. إلى جانب مواجهتي نجم بن عكنون وترجي مستغانم، أمام كل من وفاق سطيف وشباب بلوزداد، على التوالي.

وتختتم لقاءات الجولة الـ 10 يوم الاثنين القادم، الـ 3 نوفمبر الداخل، بلقاءات قوية وحاسمة في سباق المراتب الأولى، في صورة لقاء مولودية الجزائر والضيف شبيبة الساورة. إلى جانب لقاء شبيبة القبائل والجريح مولودية البيض. واتحاد خنشلة الذي سيحل ضيفاً ثقيلا على أتليتيك بارادو.