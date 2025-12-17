لقاءات “الخضر” في الـ”كان” منقولة على هذه القناة

سيستفيد الجمهور الرياضي الجزائري، من متابعة كل لقاءات المنتخب الوطني، في نهائيات كأس أمم إفريقيا، المقرر انطلاقها الأحد القادم، الـ 21 ديسمبر الجاري.

وأعلن التلفزيون الجزائري، اليوم الأربعاء، عن اقتناء حقوق بث 15 مباراة كاملة من الـ”كان” تتقدمها مباريات “الخضر”.

كما سينقل التلفزيون العمومي، المباريات المتعلقة بالدول الشقيقة وكذا أقوى المواجهات الإفريقية المرتقبة.

يُشار إلى أن المنتخب الوطني، سيدشن مشواره في المحفل القاري، يوم الأربعاء المقبل، الـ 24 ديسمبر، بمواجهة السودان.

على أن يخوض “الخضر” لقاء الجولة الـ 2 الأحد 28 ديسمبر أمام بوركينافاسو. ليواجه بعدها بـ 3 أيام منتخب غينيا الاستوائية، في الجولة الـ 3 والأخيرة من دور المجموعات.