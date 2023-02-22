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الرياضة

لقاءات الدور 16 لرابطة الأبطال والقنوات الناقلة

بقلم فيصل زيان بوزيان
لقاءات الدور 16 لرابطة الأبطال والقنوات الناقلة
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سيكون عشاق كرة القدم الأوروبية، سهرة اليوم الأربعاء، على موعد لمباريات في القمة بمناسبة إجراء لقاءات الدور 16 لرابطة أبطال أوروبا.

ولحساب ذهاب الدور 16 للمنافسة، يستقبل إنتر ميلان الإيطالي، منافسه بورتو البرتغالي، بملعب الجوزيبي مياتزا، بداية من الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي.

والمباراة منقولة عبر القنوات: beIN Sports 2 HD Premium و beIN Sports 1 FR.

كما سيستقبل نادي لايبزيج الألماني، بملعبه “ريد بول أرينا”، الخصم مانشستر سيتي، بداية من الساعة 21.00، بالتوقيت المحلي.

والمباراة ستكون منقولة عبر القنوات: beIN Sports HD 1 English و RMC Sport 1 و DAZN 1 Bar Deutsch HD.

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