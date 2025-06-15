لقاءات “بلاي أوف” الصعود في ملاعب محايدة

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، اليوم الأحد، عن آلايات وتفاصيل النزول والصعود، تحسبا للموسم الكروي المقبل 2025-2026، في مختلف الأقسام.

وفي مراسلة بعثت بها إلى رؤساء الرابطات الكروية. أوضحت “الفاف” تبعا لمخرجات اجتماع المكتب الفيدرالي يوم الـ 31 ماي الماضي. أنه تقرر إحداث تغييرات في آليات الصعود والنزول بين مختلف الأقسام.

مشيرة إلى أن التغيير يكون ساري المفعول في نهاية موسم 2025، وما يليه من مواسم. ما لم يتم إحداث تغيير مستقبلا في نظام المنافسة وتكون الأليات بالشكل التالي:

الرابطة المحترفة:

ينزل في نهاية الموسم الكروي ثلاثة أندية إلى القسم الوطني الثاني. ويتعلق الأمر بأصحاب المراتب 14، 15، و16.

تعدل اللائحة التنظيمية الخاصة بكرة القدم المحترفة لموسم 2025-2026 الصادرة عن المكتب الفيدرالي ليوم 30 أفريل 2025. ويصبح عدد النازلين ثلاثة أندية بدل فريقين.

رابطة الهواة:

يصعد في نهاية الموسم الكروي 2025-2026 ثلاثة (3) أندية إلى الرابطة المحترفة الأولى، ويتعلق الأمر بصاحبي المرتبة الأولى. في مجموعتي وسط شرق ووسط غرب، فيما يكون الصاعد الثالث المتوج بدورة “الترقية” التي تنظمها “الفاف” في نهائية الموسم.

وتجمع الدورة بين أربعة (4) أندية، ويتعلق الأمر بصاحبي المرتبة الثانية والثالثة في كل مجموعة.

وتقام المباراتين على شكل نصف نهائي، بين صاحب المرتبة الثانية في مجموعة وسط شرق أمام صاحب المرتبة الثالثة في مجموعة وسط غرب.

بينما يلاقي صاحب المرتبة الثانية في مجموعة وسط غرب، صاحب المرتبة الثالثة في مجموعة وسط شرق.

والمتأهلان من نصف النهائي يتواجهان في النهائي والمتوج يكون ثالث الصاعدين الى الرابطة المحترفة.

وأشارت “الفاف” إلى أن مباريات نصف النهائي والنهائي ستلعب في ملاعب محايدة، يحددها الاتحاد الجزائري، (لا تتوسط بالضرورة المسافة الفاصلة بين المدينتين). ولا يمكن أن تكون موضع احتجاج أو طلب بالتغيير من أي نادي.

كما تجرى المقابلة في شوطين من دون وجود وقت إضافي، ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح في حالة التعادل في وقت المباراة الأصلي.

رابطة ما بين الجهات:

يصعد صاحب كل مرتبة أولى في مجموعات بطولة ما بين الجهات الست إلى القسم الوطني الثاني. فيما تسقط ثلاثة أندية عن كل مجموعة من مجموعات رابطة ما بين الجهات الى البطولات الجهوية وهم أصحاب المراتب 14 15 و16 في كل مجموعة.



