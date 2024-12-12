لقاءات تحسيسية لفائدة المربين ضد مرض الجلد العقدي المعدي للأبقار

وحسب بيان للصندوق فقد تم تنظيم أول لقاء بالجزائر العاصمة بحضور خبراء وبياطرة ومكلفين بإدارة الأخطار الفلاحية. بغية تحسيس المربين بسبل الوقاية ومعالجة هذا المرض وقصد العمل على استدامة الإنتاج الوطني.

كما وضع الصندوق بياطرته وخبرائه لمرافقة المربين لاسيما ما يتعلق. بالإرشادات والتدابير التي ينبغي اتخاذها، في إطار أداء مهمته كمؤمن استشاري جواري.

وأضاف البيان أنه في حالة الاشتباه بوجود حالة مرضية سيتم القيام باستطلاع الوضع في الاسطبلات من أجل استكشاف أعراض المرض. ضمن إطار مراقبة استباقية والتي تعد ضرورية.

يذكر أن مرض الجلد العقدي للأبقار هو فيروس يصيب الأبقار وينتقل بشكل أساسي عن طريق لسعات الحشرات غير أنه لا يصيب الإنسان، حسب المصدر ذاته.