لقاءات ثنائية بين شركات جزائرية وأرجنتينية بداية من 15 ماي

أعلنت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أن وفد أرجنتيني متعدد القطاعات يتكون من 46 رجل أعمال و3 محافظين، سيقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وهذا في الفترة الممتدة من 13 إلى 16 ماي.

كما ستنظم على هامش هذه الزيارة، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة “CACI” يوم 15 ماي لقاءات ثنائية بين الشركات الجزائرية ونظيرتها الأرجنتينية. وهذا ابتداءً من الساعة 8:30 صباحا على مستوى مقرها.

في حين، تهدف هذه اللقاءات من جهة إلى توعية رجال الأعمال الأرجنتينيين بفرص الشراكات الصناعية والتجارية مع الشركات الجزائرية. ومن ناحية أخرى، لتحديد الحلول التعاونية لتصدير المنتجات المصنعة في الجزائر.

كما دعت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، جميع المؤسسات الصيدلانية للمشاركة في هذا الحدث. من خلال التواصل مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.