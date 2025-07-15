أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” عن تنظيم سلسلة من اللقاءات الثنائية بين قسم الرقابة الإدارية والمالية التابع لها وأندية الرابطة المحترفة.

وذلك خلال الفترة الممتدة بين 21 و29 جويلية الجاري. في إطار سعيها لتعزيز الشفافية المالية والرقابة على تسيير الأندية.

ووفقًا لبيان رسمي نشر عبر الموقع الإلكتروني لـ”الفاف”، فقد دُعيت الأندية الستة عشر المعنية إلى تكليف كل من المدير المالي والكاتب العام بتمثيلها خلال هذه الجلسات. التي تهدف إلى مراجعة وتدقيق الوضعية المالية لكل نادٍ على حدة.

وثائق إلزامية قبل 20 جويلية

وطالبت الهيئة الفيدرالية الأندية بضرورة إرسال جملة من الوثائق المحاسبية والإدارية إلى قسم الرقابة المالية قبل يوم الأحد 20 جويلية، وذلك كشرط أساسي لبرمجة اللقاءات.

وتشمل الوثائق المطلوبة:

الحصيلة المحاسبية لسنة 2024، مصادق عليها من طرف محافظ الحسابات وموافقة من مجلس الإدارة، مرفقة بمحضر غلق الحسابات.

بيان النتائج المالية لسنة 2024.

جدول التدفقات النقدية.

جدول تغير رؤوس الأموال الخاصة.

الميزانية التقديرية لسنة 2025، مصادق عليها من مجلس الإدارة.

الهيكل التنظيمي لشركة النادي الرياضي ذات الأسهم SSPA، مع المصادقة الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس تشهده الكرة الجزائرية، مع سعي “الفاف” لضبط المعايير المالية والإدارية للأندية، وضمان التسيير المحترف والشفاف.

خاصة مع تزايد الضغوط بشأن احترافية التسيير المالي للأندية في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الكثير من الفرق.

ويُرتقب أن تُسفر هذه اللقاءات عن توصيات حاسمة، قد تلعب دورًا محوريًا في ضبط خارطة التسيير المالي للموسم الكروي الجديد 2025/2026.

وستكون لقاءات ثنائية مرتقبة بين إدارة الرقابة المالية و أندية الرابطة المحترفة عبر البرنامج التالي: