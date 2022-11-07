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قناة النهار

لقاءات جانبية عديدة يجريها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع قادة دول إفريقية بشرم الشيخ

بقلم النهار أونلاين
لقاءات جانبية عديدة يجريها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع قادة دول إفريقية بشرم الشيخ
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