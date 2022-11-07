قناة النهار لقاءات جانبية عديدة يجريها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع قادة دول إفريقية بشرم الشيخ بقلم النهار أونلاين نشر في 07 نوفمبر 2022 - 19:15 شارك غرِّد أرسل 58 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6nIaR اقرأ أيضا مفيدة عداس: كل فنان يتنازل عن مبادءه ويدير فضيحة من أجل "el buzz" ماشي فنان قناة النهار 03 نوفمبر سعيدة : سكان دوار السويدات ببلدية عين الحجر يطالبون بغاز المدينة قناة النهار 05 نوفمبر في مشهد مؤثّر.. الشاف أمين يبكي بحرقة بسبب متّصلة يتيمة الأبوين قناة النهار 22 أكتوبر طالع هابط: النوي يقصف السلطات المحلية بورقلة بسبب حفرة في حي النصر قناة النهار 23 أكتوبر قتـ ـيل و26 جريـ.ـحا إثر إصطدام بين حافلة و4 سيارات بالطريق السيار الرابط بين المدية والبليدة قناة النهار 30 أكتوبر غلاء أسعار الاعلاف والادوية وراء توقف نشاط العديد من مربي الدواجن قناة النهار 07 نوفمبر طالع هابط: الشيخ النوي.. خدمت العوج.. شاهد الحالة الكارثية لطريق السيار في سيدي بلعباس قناة النهار 27 أكتوبر شاهد..لحظة مغادرة الرئيس تبون والقادة العرب قصر المؤتمرات بعد إختتام أشغال القمة العربية قناة النهار 02 نوفمبر مجتمع: لتفادي خطر الإنفجار أو الإختناق بأجهزة التدفئة .. هذه هي الخطوات قناة النهار 06 نوفمبر وزير التعليم العالي : سنوجه مواضيع التخرج نحو هذه المحاور قناة النهار 05 نوفمبر