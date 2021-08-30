لقاءات مكثفة لرمطان لعمامرة عشية اجتماع دول جوار ليبيا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مساء أمس. كل من مفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، بانكولي أديوي، ووزير خارجية جمهورية الكونغو، جان كلود غاكوسو. وكذا وزير خارجية جمهورية تونس الشقيقة، عثمان الجرندي، إضافة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش.

وتمحورت المباحثات حول اجتماع دول جوار ليبيا الذي تحتضنه الجزائر يومي 30 و31 أوت 2021. مع التأكيد على الدور المحوري لدول الجوار الليبي في تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة في هذا البلد الشقيق.