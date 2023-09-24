لقاءات ومباحثات ثنائية لوزير الخارجية في نيويورك

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، أحمد عطاف، في نيويورك، عدة مباحثات ولقاءات ثنائية مع نظرائه ورؤساء الهيئات. وهذا على هامش اختتام مشاركته في أشغال الشق الوزاري للجمعية العامة للأمم المتحدة. حيث أجرى مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد. كما استقبل مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي.

وتم تخصيص خلال لقائي وزير الخارجية للتباحث حول علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الاتحاد الإفريقي في مختلف المجالات. وكذا تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة، لاسيما في منطقة الساحل الصحراوي.

وعقد وزير الشؤون الخارجية، لقاءات ثنائية مع نظرائه من كل من جمهورية أذربيجان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وجمهورية ناميبيا. كما استقبل وزير الدولة البريطاني، اللورد طارق محمود أحمد.

وتمحورت هذه اللقاءات حول العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها، إلى جانب جملة من المسائل والقضايا المطروحة على أجندة الأمم المتحدة في دورتها الحالية.

عطاف يشارك في اجتماع وزاري للاتحاد الإفريقي

وشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، بنيويورك. في اجتماع وزاري للإتحاد الإفريقي خصص لمناقشة التهديدات الإرهابية المتزايدة التي تواجهها دول وشعوب القارة في الآونة الأخيرة. وذلك في إطار التحضير لقمة إستثنائية إفريقية حول هذا الموضوع. من المزمع عقدها مطلع العام المقبل بنيجيريا.

وحسب بيان لوزارة الخارجية فقد أكد الوزير عطاف على الدور الذي تضطلع به الجزائر على الساحة الإفريقية. بحكم تولي رئيس الجمهورية المهام السامية كمنسق للجهود القارية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والوقاية من هتين الآفتين. كما أكد أن الإرهاب أضحى يشكل التهديد الأول والرئيسي للسلم والأمن في القارة الإفريقية. لاسيما في منطقة الساحل التي سجلت أكبر عدد من الضحايا خلال العام المنصرم وأصبحت مرتكزا عالميا للإرهاب.د

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