لقاء أتلتيك بارادو ضد وفاق سطيف دون جمهور لهذا السبب

أعلن اليوم الثلاثاء، الوالي المنتدب لدائرة الدار البيضاء، عن إجراء لقاء نادي بارادو ضد وفاق سطيف دون جمهور برسم الجولة 11 للمحترف الأول.

وحسب بيان المكتب المكلف بمهمة الأمن للمقاطعة الإدارية لدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، فقد تقرر لعب لقاء بارادو ضد وفاق سطيف دون جمهور.

وأوضح البيان، أن سبب هذا القرار جاء بسبب إحتجاجات وإعتراض سكان بلدية الدار البيضاء، إجراء مقابلات كرة القدم بملعب الدار البيضاء.

كما أضاف البيان، أنه تم تسجيل أعمال شغب بعد لقاء نصر حسين داي ضد إتحاد الحراش أمس الإثنين، وعليه قرر أعضاء اللجنة الأمنية الفرعية إجراء اللقاء دون جمهور.

وسيلعب لقاء نادي بارادو ضد وفاق سطيف بملعب عمر برابح، بالدار البيضاء، غدا الأربعاء، بداية من الساعة الـ15.00.