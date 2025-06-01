لقاء اتحاد خنشلة واتحاد العاصمة “ويكلو”

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن برمجة مواجهة اتحاد خنشلة وضيفه اتحاد العاصمة، من دون جمهور.

ومن المقرر أن يستقبل “السيسكاوة” يوم الـ 11 جوان الجاري. على ملعب الشهيد “حمام عمار” أبناء “سوسطارة”، برسم الجولة الـ 28 من البطولة المحترفة.

وكان الرابطة، قد أعلنت عن برمجة اللقاء بحضور الجمهور أمس السبت، قبل أن تعود اليوم الأحد، لتعلن عن تعديل في البرمجة. مبرزة أن اللقاء المقرر انطلاقه بداية من الساعة 17:00، سيُلعب في غياب الجمهور.

للإشارة فإن اتحاد خنشلة صاحب الـ 31 نقطة، يبحث عن الفوز للاقتراب أكثر من ضمان البقاء. قبل جولتين عن انتهاء الموسم مع امتلاكه مباراة متأخرة.

بينما يسعى اتحاد العاصمة، الذي ضمن مسبقا تأهله لكأس “الكاف” بعد قرارات المكتب الفدرالي الأخيرة (مشاركة منشطا نهائي الكأس في المنافسة القارية). لاستعادة توازنه والعودة إلى السكة الصحيحة، بعد سلسلة من النتائج السلبية.