لقاء افتراضي بين شايب وآيت مسعودان مع نخبة من الأطباء الجزائريين بالخارج

أجرى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، رفقة وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، لقاءاً افتراضيا.

وحسب بيان للخارجية اللقاء جمع الوزيران مع نخبة من الأطباء الجزائريين المقيمين بعدة بلدان أوروبية، والذي تم تنظيمه بالتنسيق مع مراكزنا القنصلية المعنية.

وجاء هذا اللقاء مواصلة لسلسة اللقاءات الدورية مع أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بمختلف فئاتها،

وشكل اللقاء فرصة سانحة لإشراك نخبنا وكفاءتنا المتميزة من أطبائنا المقيمين بديار المهجر في التباحث والنقاش حول واقع وتحديات قطاع الصحة في الجزائر.

كما مكن من استعراض آفاق انخراط كفاءاتنا المتواجدة بالخارج والمتخصصة في الميدان الطبي بما يعزز من اسهامهم في تطوير هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي في وطنها الأم.

وخلال اللقاء ذكر الوزيران بالجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة لضمان مساهمة فعالة وفعلية لهذه الفئة الهامة من كفاءاتنا بالخارج في ديناميكية التجديد والتنمية الوطنيين ذات الصلة بمجال الصحة.

من جهتها عبرت الكفاءات الجزائرية المتخصصة في المجال الطبي عن استحسانها لهذا اللقاء الذي سادته اجواء إيجابية وتفاعلية.

كما أكدت عن رغبتها واستعدادها التام للمشاركة والمساهمة في المسعى الرامي لمواصلة تطوير منظومة الصحة من خلال نقل تجاربهم الناجحة. وأيضا مشاركة معارفهم وخبراتهم ومكتسباتهم في مختلف مشاريع التنمية الوطنية ذات الصلة بمجال الصحة.